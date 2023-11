Podcast – BörsenWoche Kommt jetzt die Jahresendrally?

Man könnte fast meinen, die Börsianer hätten die ungemütliche Gemengelage aus hohen Zinsen, mauen Konjunkturdaten und den Kriegen in der Ukraine und Nahost vergessen. Die Kurse vieler Aktien sind in den letzten Wochen und Monaten kräftig nach oben geklettert, selbst der gecrashte Bitcoin feiert gerade sein Comeback. Der Grund: Die Inflation geht zurück und Anleger hoffen darauf, dass die Notenbanken die Zinsen schon bald wieder senken. Und auch viele Unternehmen wie Nvidia präsentieren gerade gute Quartalszahlen. Kurz vor Beginn des letzten Börsenmonats 2023 fragen sich Anleger, ob jetzt die große Jahresendrally kommt – und wie es danach weitergeht. In dieser Episode spricht Philipp mit Jan Beckers von der Fondsgesellschaft BIT Capital über die Treiber der neuen Aktiensause, eine mögliche Wende von der Zinswende und das Potenzial von Künstlicher Intelligenz.