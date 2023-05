Podcast - BörsenWoche Trade-Republic-Gründer Hecker: „Der Staat nimmt dir deine Altersvorsorge weg“

„Die Rente ist sicher“ – mit diesem Satz ist Norbert Blüm, der ehemalige SPD-Arbeitsminister der Ära Kohl, vor über 30 Jahren berühmt geworden. Heute dürften viele vor allem junge Menschen an diesem politischen Versprechen zweifeln. Die Rentenlücke wächst von Jahr zu Jahr, die viel diskutierte Aktienrente lässt auf sich warten und soll ohnehin nur mit einem Kleckerbetrag starten. Wenn junge Beitragszahler privat nicht vorsorgen, wird es schwierig, im Alter auf eine auskömmliche Rente zu kommen. Und da führt an der Börse eigentlich kein Weg vorbei. In dieser Episode spricht Philipp mit Christian Hecker, Gründer des Neobrokers Trade Republic, darüber, wie man die Schwachstellen des deutschen Rentensystems lösen könnte, warum sich junge Leute bei der Rente nicht nur auf den Staat verlassen sollten – und was Aktiensparen für die Altersvorsorge bringt.

