Podcast – BörsenWoche Wie geht es mit den SPACs weiter?

„Special Purpose Acquisition Companies“, kurz: SPACs, waren in den vergangenen Jahren ein großer Trend am Kapitalmarkt. Mit Hilfe dieser Mantelgesellschaften können Unternehmen ohne viel Aufwand an die Börse gehen. Hunderte solcher Emissionen gab es vergangenes Jahr in den USA, sogar Ex-Präsident Donald Trump sprang auf den Zug auf. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht. Im Juli gab die weltgrößte SPAC ihre Suche nach einem Übernahmeziel auf. Immobilieninvestor Rolf Elgeti sucht mit seiner SPAC noch. In dieser Episode spricht er mit Georg Buschmann darüber, wie SPACs genau funktionieren und was das Abflauen des SPAC-Booms für Anlegerinnen und Anleger bedeutet.