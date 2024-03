Podcast – BörsenWoche Wie Sie mit dem Faultier-ETF-Depot im Schlaf Gewinne machen

Was Anleger daraus lernen können? Eine ganze Menge! In dieser Episode sprechen wir darüber, wie ihr ohne viel Aufwand euer eigenes Faultier-ETF-Depot baut – und dabei buchstäblich im Schlaf euer Geld vermehrt.

Unser Versprechen: Nach dieser Folge weiß jeder, wie man am leichtesten ein Wertpapier-Portfolio aufbaut, warum ETFs die beste Basis sind, und welche Anbieter sich am besten eignen.