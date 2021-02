Podcast – Chefgespräch About-You-Gründer Müller: „Für kein Geld der Welt würde ich in den Staatsdienst gehen“

von Beat Balzli 19. Februar 2021

Tarek Müller, der Gründer der Modeplattform About You erzählt im Podcast, was er vom Kapitalismus hält, wie er später eine Partei gründen will – und warum sein Vater gelassen blieb, als er die Schule abbrechen wollte.