Podcast – Chefgespräch: FDP-Politiker Christ: „Es gibt auch von den Linken gute Vorschläge“

Mein Gast im Chefgespräch ist Unternehmer mit politischen Ambitionen. Seit seiner Jugend war er in der SPD aktiv, im Dezember 2019 trat er aus der Partei aus und wurde schließlich im Frühjahr 2020 Mitglied in der FDP. Er war im Schattenkabinett des SPD-Kanzlerkandidaten Frank Walter Steinmeier – und Bundesschatzmeister der FDP.

Harald Christ ist Inhaber der Kommunikationsberatung Christ & Company in Berlin und hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehrere Positionen im Topmanagement von Banken und Versicherungen inne. Unter anderem beim Versicherer Ergo, der Postbank und der inzwischen untergegangen WestLB. Spätestens seit er vor 18 Jahren die Kapitalanlagegesellschaft HCI an die Börse gebracht hat, darf er sich als finanziell unabhängig betrachten.

Wir sprechen darüber, ob Geld glücklich macht, ein Werdegang wie der seine heute eigentlich noch möglich ist, wie viel Soze und wie viel FPD in ihm steckt – und warum er mit Anfang 30 seine Homosexualität offengelegt hat.