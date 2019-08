erfolg.reich - Money Master #12 Blick ins Depot

Kennzahlen wie Bestand, Depot- und Wertpapierkennnummer erklären sich mir von selbst. Beim Wertpapierkurs schaue ich etwas genauer hin: Er sagt mir, wie viel ein Anteil meines ETFs zum Stichtag wert war. Multipliziert mit dem Bestand, ergibt sich der Kurswert, den ich für meine beiden ETFs aufsummiere, um den Gesamtwert meines Depots zu erhalten – also genau jene Kennzahl, die mich letztlich am meisten interessiert. Da beide meiner ETFs in Dollar notiert sind, muss ich den Geldbetrag noch in Euro umrechnen. Zum Glück erledigt das die Bank für mich. Im Depotauszug ist lediglich der Devisenkurs vermerkt, auf den sie ihre Berechnungen stützt. Unter „Verwahrart“ stoße ich auf den Begriff „Girosammelverwahrung“. Was das bedeutet, erkläre ich im Podcast. Darin erzähle ich auch von der nächsten großen Hürde, die auf mich zukommt: die Einkommensteuererklärung.