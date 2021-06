Podcast – Money Mates: NFTs: Kann ich mit Fußballstickern und Katzen auf der Blockchain Geld verdienen?

Das Auktionshaus Christie’s versteigert ein Digitalgemälde für 69 Millionen Euro, ein virtuelles Anwesen aus einem Videospiel erzielt 1,6 Millionen Dollar und eine pastellfarbene Computerkatze wechselt für mehr als 21.000 Dollar ihren Besitzer. Hinter den astronomischen Summen steckt eine neue Blockchain-Technologie: sogenannte NFTs. Das Kürzel steht für „non-fungible Token“. Und wie aktuell so ziemlich alles aus der Kryptowelt, werden auch NFTs gerade ziemlich gehypt. Im letzten Jahr hat sich ihr Marktvolumen mehr als verzehnfacht, Experten sehen darin sogar eine neue Anlageklasse. Mittlerweile gibt es so ziemlich alles verpackt als NFT zu kaufen: Digitale Kunstwerke, Gaming-Avatare, virtuelle Mode und Fußball-Sammelkarten, selbst Immobilien und Klopapier werden tokenisiert und auf eigenen NFT-Marktplätzen im Internet gehandelt. Wer geschickt einkauft, kann mit den digitalen Sammlerstücken auf hohe Wertzuwächse spekulieren. Wie das funktioniert und welche Risiken mit dem neuen Krypto-Trend verbunden sind, das erklärt Tina euch – und ihrem Kollegen Florian Högerle. Eigentlich ist Florian als Produzent des Podcasts hinter den Kulissen von Money Mates aktiv. In dieser Folge traut er sich vor den Vorhang und löchert Tina mit seinen Fragen rund um den neuen Krypto-Markttrend. Zum Schluss gibt's drei Börsenboomer-Tipps von WiWo-Blockchainexpertin Saskia Littmann. Sie verrät euch, welche Kryptowährungen abseits von Bitcoin attraktiv sind.