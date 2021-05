Podcast – Money Mates Vermögensaufbau mit Immobilien: Wie vermiete ich Eigentumswohnungen richtig?

Wer seine Altersvorsorge mit Immobilien aufbauen will, kommt an einer Sache nicht vorbei: dem Vermietersein. Marco Lücke, der mittlerweile mehr als 150 Wohnungen vermietet, teilt in dieser Folge Money Mates seine Erfahrungen mit Tina und Jan. Er erklärt, wie er alte Bruchbuden saniert und wieder wohnlich macht, wie er Mietpreise festlegt und Mieter aussucht, wie er mit Konflikten umgeht und wie er zu Regulierungen des Wohnungsmarktes steht.