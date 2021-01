Podcast – Money Mates Wie spekuliert ein Börsenprofi?

Raul Glavan spekuliert seit seiner Jugend an der Börse. Nach Stationen bei diversen Unternehmen in der Finanzwirtschaft arbeitet er heute als Trader auf eigene Rechnung. Seinen großen Erfolg hat er seiner Strategie zu verdanken, für die er selbst Algorithmen geschrieben und Indikatoren ausgetüftelt hat. Das Spekulieren nennt er den schwersten Weg, einfaches Geld zu verdienen. Im Money-Mates-Interview erklärt er Tina sein System, analysiert den Hang junger Menschen, sich während der Coronapandemie verstärkt am Aktienmarkt zu engagieren und warnt davor, sich von kurzfristigem Erfolg nicht zu waghalsigen Wetten verleiten zu lassen. Denn, so Glavan, die meisten Spekulanten werden langfristig nicht erfolgreich sein - vom Schlafzimmer aus Millionär zu werden, wird für viele ein Traum bleiben. Im Gespräch gibt er Tipps für diejenigen, die dennoch versuchen wollen, erfolgreiche Trader zu werden.