Chefgespräch - Next Generation „Was kann Sie eigentlich noch erschüttern, Herr Müller?“

von Sven Böll 31. Januar 2020

Als Teenager gründete Tarek Müller seine erste Firma, mit 18 hatte er 150.000 Euro Schulden. Im Gespräch verrät er, warum er trotzdem den Online-Händler About you gründete – und wie er Zalando einholen will.