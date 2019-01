Abhängig vom Öl Öl-Preissturz drängt Iraks Wirtschaft an den Abgrund

Eine Firma hat beispielsweise 2014 Verträge zum Bau von vier Schulen zum Kostenpunkt von umgerechnet 4,4 Millionen Euro abgeschlossen. Im folgenden Jahr waren drei der Gebäude zu 80 Prozent fertiggestellt, aber dann begann die Regierung den kostspieligen Krieg gegen den IS, und die Baumittel trockneten aus. Als sich 2017 die Ölpreise zu erholen begannen, kamen wieder Gelder in Raten von der Regierung, aber nur für die weit fortgeschrittenen Projekte. Jetzt haben die Zahlungen wegen der noch laufenden Haushaltsverhandlungen wieder aufgehört.



Keine der Schulen ist fertiggestellt, und Firmenbesitzer Kadhim Nima Chudair steckt in Schulden – so tief, dass er rund 500 Arbeiter entlassen sowie Häuser und Autos im Familienbesitz verkaufen musste. „Mir geht es jetzt nicht um Profit“, sagt Chudair. „Ich möchte nur mein Kapital zurück haben. Wir haben uns all diese Jahre abgequält. Leute klopfen immer noch an meine Tür und fragen nach ihrem Geld.“



Sami al-Aradschi, Leiter der Nationalen Investmentkommission, spricht von Hunderten Projekten im geschätzten Umfang von 54 Milliarden Dollar, die sich verzögert hätten. Er fordert eine umfassende Wirtschaftsreform, die Investitionen fördere und die Abhängigkeit vom Öl verringere. „Wir müssen alle Alternativen in Betracht ziehen“, sagte er auf einer Wirtschaftskonferenz im Dezember. „Das Land hat vielversprechende Möglichkeiten.“