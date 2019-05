Ägypten: 16 Verletzte durch Anschlag auf Touristenbus bei Gizeh

KairoBei einem Anschlag auf einen Touristenbus in Ägypten sind mindestens 16 Menschen verletzt worden. Beamte, die nicht namentlich genannt werden wollten, berichteten über den Anschlag vom Sonntag. Ein Sprengsatz sei in der Nähe der Pyramiden von Gizeh an einer Straße explodiert. Unter den Verwundeten seien auch Touristen, hieß es.