Alexandre Benalla: Ex-Sicherheitsmann sieht Kampagne gegen Präsident Macron

ParisDer mutmaßlich gewalttätige Ex-Sicherheitsmitarbeiter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht in der Aufregung um seine Person eine Kampagne gegen den Staatschef. „Es gab zuerst den Willen, dem Präsidenten zu schaden, das steht fest“, sagte Alexandre Benalla in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Le Monde“. Er selbst sei nur die „Eingangstür“ gewesen, um an Macron heranzukommen.