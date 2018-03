Analyse: Der Westen muss unfreundliche Nadelstiche gegen Putin setzen

Das ist genauso einfach wie dumm. Allerdings gibt es eine zweite Gefahr der Vereinfachung: Der Russe wolle das alles so, wir müssten seinen Willen akzeptieren. In diesem Falle ist der Russe dann jenes unbekannte Wesen, das ausgerechnet am 4. Jahrestag der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim an die Urnen gerufen wurde, um, ja um was? Um sein Kreuz zu machen. Und wo? An der richtigen Stelle natürlich. Und die ist – so erklären uns alle, die mit Russland Geschäfte machen – eben jener Wladimir Wladimirowitsch Putin.