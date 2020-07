Andrzej Duda: Polens Präsident wirft Springer-Blatt Einmischung in Wahl vor

Kurz vor der Stichwahl um das polnische Präsidentenamt hat Amtsinhaber Andrzej Duda einer polnischen Zeitung des Axel-Springer-Verlags Einmischung in die Wahl vorgeworfen. Die Boulevardzeitung „Fakt“ hatte über eine Begnadigung durch Duda in einem Pädophilie-Fall berichtet. „Will Axel Springer, eine Firma deutscher Herkunft, der die 'Fakt'-Zeitung gehört, die polnische Präsidentenwahl beeinflussen?“, sagte Duda am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt. „Wollen die Deutschen den Präsidenten in Polen bestimmen?“ Dudas Wahlkampf-Manager Adam Bielan sagte dem polnischen Radiosender PR1: „Wir wollen diese Art ausländischer Einmischung in den Wahlprozess nicht“.