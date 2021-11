Anfragen bei neun Konzernen US-Aufsicht untersucht Lieferkettenprobleme

Die US-Handelsaufsicht (FTC) hat im Rahmen einer Untersuchung der jüngsten Lieferkettenprobleme von neun Konzernen Stellungnahmen angefordert. Es solle geprüft werden, ob die Probleme etwa zu wettbewerbsschädigendem Verhalten oder höheren Preisen geführt hätten, hieß es am Montag in einer Erklärung. FTC-Chefin Lina Khan zufolge werden die Ermittlungen „Marktbedingungen und Geschäftspraktiken“ aufdecken, die vielleicht „diese Probleme verschlimmert oder asymmetrische Effekte hervorgerufen“ hätten. Angeschrieben wurden demnach Walmart, Amazon, Kroger, C&S Wholesale Grocers, Associated Wholesale Grocers, McLane von Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Tyson Foods und Kraft Heinz. Sie haben 45 Tage Zeit für eine Antwort.