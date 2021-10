Wirtschaft von oben #129 – Los Angeles, Rotterdam, Ningbo Warum sich vor den Häfen Rekord-Staus bilden

Die Situation gleicht einem Geduldsspiel, bei dem es keine Sieger geben kann. Die Arbeiter in den Häfen können kaum ein Schiff leeren, bevor die nächsten schon auf Einlass drängeln. Überhaupt fehlt es an Personal, auch an Fahrern für Lastwagen, um all die Waren irgendwie auch von der Küste ins Land zu bekommen. Das größte Problem ist aber die nicht nachlassen wollende Nachfrage, die das ganze System unter Druck setzt. Die erreicht vor den Feiertagen traditionell Spitzenwerte. Die Fabriken in Asien produzieren deshalb wie verrückt für die Ladenregale in Amerika und Europa. Doch aus dem Westen müssen nicht annähernd so viele Waren zurück nach Osten. Die Folge: In den Häfen stapeln sich leere Container, die den Weg für die neuen, vollen Boxen blockieren. Gleichzeitig fehlen die leeren Kisten in Asien.