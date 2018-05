Angela Merkel: Gemeinsame EU-Einlagensicherung nicht absehbar

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel rechnet auf absehbare Zeit nicht mit einer gemeinsame Sicherung von Bankeinlagen in Europa. „Ich sehe die gemeinsame Einlagensicherung anders als die EU-Kommission in relativ weiter Ferne“, sagte sie am Mittwoch bei einer CDU-Veranstaltung in Berlin. Zunächst sei ein Abbau von Risiken in den Bankenbilanzen auf nationaler Ebene notwendig.