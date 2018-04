Aserbaidschan-Affäre: Europarat-Abgeordnete sollen wegen Korruptionsverdacht Mandat ruhen lassen

Auch die deutsche CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz, die früher in dem Straßburger Gremium saß, wird in dem Text namentlich erwähnt – wegen Interessenskonflikten, die sie nicht offengelegt haben soll. Strenz soll über Umwege Geld aus Aserbaidschan erhalten haben. Sie fiel in ihrer Zeit in Straßburg häufig als Unterstützerin Aserbaidschans auf. Die Transparenz-Initiative LobbyControl forderte Strenz am Montag auf, ihr Bundestagsmandat niederzulegen.