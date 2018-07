Asylpolitik: Ungarn ignoriert Dublin-Regeln – Orban will keine Flüchtlinge zurücknehmen

BerlinDer ungarische Regierungschef Viktor Orban will keine Asylbewerber aufnehmen, die von Deutschland nach den Dublin-Regeln der EU zurückgeschickt werden. Ungarn fühle sich „gar nicht verantwortlich für die Bearbeitung der Asylanträge“, sondern stehe auf dem Standpunkt, dass dies „nicht-registrierte Flüchtlinge aus anderen Ländern, vor allem aus Griechenland, sind“, sagte Merkel am Donnerstag nach einem Gespräch mit Orban in Berlin.