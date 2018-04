Auf der Suche nach Asyl: Einwanderer-„Karawane“ an US-Grenzposten zunächst gestoppt

TijuanaMigranten aus Zentralamerika, unterwegs in einer sogenannten Einwanderer-Karawane in Richtung Vereinigte Staaten, sind vor einem US-Grenzposten in San Diego vorerst ausgebremst worden. Der US-Grenzschutz teilte am Sonntag mit, der Posten sei voll und könne derzeit keine weiteren Menschen für den Antrag auf Asyl aufnehmen.