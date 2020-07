Auslandsstundeten in den USA: Tech-Unternehmen und Staaten unterstützen Klage der Universitäten

Hunderte US-Hochschulen wollen die von der Regierung erlassenen Auflagen für ausländische Studenten stoppen. Mehr als 200 Universitäten unterstützten die Harvard University und das Massachusetts Institute of Technology (MIT), die gegen die US-Einwanderungsbehörde vor ein Bundesgericht in Boston gezogen sind. Die Behörde hat verfügt, dass Studentinnen und Studenten aus dem Ausland nicht in den USA bleiben dürfen, wenn ihre Hochschule im Herbst wegen der Corona-Pandemie nur online unterrichtet.