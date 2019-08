Ausschreitungen Hongkonger Polizei nimmt 20 Demonstranten fest

04. August 2019 , aktualisiert 04. August 2019, 12:56 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Polizei greift durch, nachdem die Proteste am Samstag abermals in Gewalt geendet sind. Aber auch am Sonntag machen sich Demonstranten bereit.