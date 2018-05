Australien: Macron bezeichnet Frau des australischen Premierministers als „köstlich“

SydneyFrankreichs Präsident Emmanuel Macron - der englischen Sprache eigentlich mächtig - hat sich bei einem Besuch in Australien einen ziemlichen Fauxpas geleistet. Bei einem Treffen mit Premierminister Macolm Turnbull in Sydney lobte der 40-Jährige dessen Ehefrau Lucy am Mittwoch als „delicious“ - zu deutsch: „köstlich“ oder „lecker“. Gemeint war vermutlich eher „delightful“, also „reizend“.