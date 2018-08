Bauvorlagen: US-Justizministerium habe Trump nicht wegen 3D-Plastikwaffen konsultiert

Am Dienstag hatte ein Richter in Seattle per einstweiliger Verfügung entschieden, dass die Waffenpläne für 3D-Drucker vorerst nicht von der betroffenen Firma Defense Distributed veröffentlicht werden dürfen. Aufgrund der Art und Weise, wie die Waffen hergestellt werden könnten, bestehe die Möglichkeit eines nicht wieder gutzumachenden Schadens, erklärte der Richter.