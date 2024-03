Big Fund: China pumpt noch mehr Milliarden in seine Chip-Pläne

Nun, so berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider, soll der Big Fund noch einmal kräftig aufgestockt werden. Sind seit dem Start in zwei Runden insgesamt rund 340 Milliarden Yuan (rund 43 Milliarden Euro) in den Fonds geflossen, könnten nun noch einmal mehr als 200 Milliarden Yuan hinzukommen, heißt es in dem Bericht. Damit hätte Peking allein über den Staatsfonds innerhalb von zehn Jahren umgerechnet fast 70 Milliarden Euro in den Aufbau seiner Chipindustrie gepumpt.