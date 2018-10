BIP Italien peilt für 2019 Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent an

RomDie italienische Regierung strebt nach den Worten von Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria für das kommende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent an. In den Jahren darauf solle das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,6 und 1,4 Prozent steigen, erklärte Tria am Donnerstag in einem Brief an die EU-Kommission. Gleichzeitig warb er um einen „offenen und konstruktiven Dialog“.