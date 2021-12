Boris Johnson unter Druck: Neue Corona-Regeln: Britische Regierung spielt Revolte in eigenen Reihen herunter

Vor allem die Pläne für einen sogenannte Covid-Pass, der als Impf- oder Genesenen-Nachweis beim Besuch größerer Veranstaltungen erforderlich sein soll, stieß auf heftigen Widerstand. Für Johnson war es eine herbe Schlappe, die Zweifel an seiner Stellung in der Partei schürte – zumal der Ärger vieler Konservativer nach Einschätzung von Beobachtern nicht nur auf die Corona-Maßnahmen zurückzuführen ist, sondern auch auf eine Reihe von Skandalen in der Regierung in den vergangenen Monaten. Unter anderem geht es um mehrere Weihnachtsfeiern während des Corona-Lockdowns vor einem Jahr in der Downing Street. Johnson soll selbst an einer teilgenommen haben. Bald wird das Ergebnis eines internen Berichts erwartet, der klären soll, ob Corona-Regeln verletzt wurden.