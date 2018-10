Brasilien Bolsonaro soll illegale Wahlkampfpraktiken genutzt haben

Dies hätten sie bereits in der ersten Wahlrunde am 7. Oktober getan und hätten es nun auch bei der Stichwahl vor. Sein Team gehe davon aus, dass schon Hunderttausende Fake-Nachrichten an Wähler gesandt worden seien. Haddad sprach auch von Hinweisen, denen die Bundespolizei folgen könnte. Namen nannte der Kandidat der Arbeiterpartei nicht.