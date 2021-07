Brasilien: Jair Bolsonaro soll in weiteren Skandal verwickelt sein

Der Druck auf Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro wächst. Einem Bericht der Internetseite UOL zufolge soll das Staatsoberhaupt in einen weiteren Skandal verwickelt sein. Dabei soll es um ein System gehen, das in Brasilien „Rachadinha“ genannt wird. Abgeordnete stellen dafür enge Bekannte ein, die einen Teil ihrer öffentlichen Gehälter wieder an die Politiker zurücküberweisen.