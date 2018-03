Brasilien: Richter blockiert Lulas Berufung zum Kabinettschef

Die Entscheidung von Mendes dürfte die ohnehin schon sehr spannungsgeladene Situation im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas weiter anheizen. Drei Millionen Menschen hatten am vergangenen Wochenende gegen die Regierung protestiert. Zehntausende kamen am Freitag aber auch zusammen, um Lula in São Paulo und anderen Städten ihre Unterstützung zu zeigen.