Britische Notenbank: Bank of England könnte nach Brexit schneller als erwartet die Zinsen erhöhen

Großbritannien soll am 29. März 2019 aus der EU austreten. Seit einer Woche liegt ein Austrittsvertrag vor. Allerdings ist ungewiss, ob Premierministerin Theresa May angesichts des starken Widerstands in ihrer eigenen Partei und bei der Opposition im Unterhaus die notwendige Zustimmung erhält. Versagt das Parlament die Zustimmung, droht ein ungeordneter Brexit.