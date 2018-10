Bürgerkriegsland Norwegens Botschafter in China wird UN-Syrienbeauftragter

New YorkDer norwegische Botschafter in China, Geir Pedersen, wird neuer UN-Syrienbeauftragter. UN-Generalsekretär António Guterres ernannte ihn am Mittwoch zum Nachfolger von Staffan de Mistura. Der tritt Ende November nach vier Jahren und ohne nennenswerte Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für das Bürgerkriegsland zurück. Pedersen war früher bereits im UN-Auftrag als Vermittler im Einsatz, unter anderem für den Libanon.