„China Cables“: Neue Regierungsdokumente geben Einblick in Chinas Internierungslager

Die neuen Dokumente bestätigten, dass dies eine Form des kulturellen Genozids sei, sagte Adrian Zenz, ein führender Experte für Sicherheit in der westchinesischen Region Xinjiang, in der viele Uiguren leben. Sie zeigten, dass die chinesische Regierung von Anfang an einen Plan gehabt habe. Sie spiegelten das Ziel der Lager wider, das eine Behörde des Justizministeriums von Xinjiang so beschrieben habe: Gehirnwäsche, Herzen zu säubern, die Richtigen zu unterstützen und die Falschen zu beseitigen.