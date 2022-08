China Peking verliert die Geduld mit seinen Chip-Bossen

Doch nicht nur der Chip-Fonds geriet ins Visier der Ermittler. Am 26. Juli leiteten die Beamten in Peking eine Untersuchung gegen den Milliardär Zhao Weiguo ein, den ehemaligen Chef des großen und einst vielversprechenden Halbleiterherstellers Tsinghua Unigroup. Zhao musste bereits im Mai zurücktreten, nachdem sein Unternehmen in den vergangenen Jahren immer mehr Schulden anhäufte und schließlich in Schieflage geraten war. Völlig überraschend hat die Korruptionsbehörde zudem eine Untersuchung gegen Xiao Yaqing, den bisherigen Minister für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), angeordnet. Dem Ministerium kommt eine Schlüsselrolle bei der Planung des Ausbaus der Chipindustrie zu.