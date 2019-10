Chinesische Sonderverwaltungszone: Proteste in Hongkong gehen weiter

Nach einem Schuss auf einen jungen Demonstranten in Hongkong hat sich die Wut der regierungskritischen Demonstranten in neuer Gewalt entladen. Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu Straßenschlachten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Protestler warfen Benzinbomben, errichteten Straßenblockaden und verwüsteten Geschäfte und U-Bahnstationen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Sie erklärte, die Taten der Demonstranten hätten „die öffentliche Ordnung ernsthaft untergraben“ und bedrohten „die persönliche Sicherheit von Polizeibeamten und Mitgliedern der Öffentlichkeit“.