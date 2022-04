Corona-Pandemie: China will Industrieproduktion in Shanghai trotz Lockdown ankurbeln

Die chinesische Regierung will die Industrieproduktion in der Wirtschaftsmetropole Shanghai trotz Corona-Lockdown ankurbeln. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie kündigte am Freitag an, mit 666 Unternehmen aus der Halbleiter-, Automobil- und Medizinbranche zusammenzuarbeiten, damit dort die Arbeit wieder aufgenommen werde.