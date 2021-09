Corona-Pandemie: Neuseeland meldet ersten Coronavirus-Todesfall seit über sechs Monaten

Neuseeland hat seinen ersten Todesfall mit dem Coronavirus seit mehr als sechs Monaten gemeldet. Eine Frau in ihren Neunzigern sei gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden des Landes am Samstag mit. Sie habe Vorerkrankungen gehabt. Die Behörden berichteten von 20 neuen Fällen einer Coronavirus-Übertragung im Land, die sich alle in der Stadt Auckland ereignet hätten.