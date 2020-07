Corona-Wiederaufbaufonds Neuer Vorschlag beim EU-Gipfel – Regierungen nehmen Verhandlungen wieder auf

Es geht um ein Finanz- und Krisenpaket in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro. Die 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen – an der Summe würde sich auch mit dem neuen Vorschlag nichts ändern – sollen als Schulden am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Verhandelt wird dies zusammen mit dem nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro.