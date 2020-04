Coronakrise in den USA Weitere 5,2 Millionen US-Bürger beantragen Arbeitslosenhilfe

In der vergangenen Woche haben weitere 5,2 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe in den USA beantragt. In den vergangenen vier Wochen versuchten damit rund 22 Millionen US-Bürgerinnen und Bürger finanzielle Unterstützung für Arbeitslose zu bekommen. Fast zwölf Millionen bekommen aktuell auch das Geld - das sind etwa so viele wie im Januar 2010 kurz nach dem offiziellen Ende der Rezession.