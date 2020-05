Coronakrise: Trump will für künftige Pandemien vorsorgen

US-Präsident Donald Trump will sein Land für mögliche künftige Pandemien rüsten. Nationale Lagerbestände wolle er unter anderem mit Vorräten an Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken auffüllen, die drei Monate reichten, versprach Trump am Donnerstag (Ortszeit) beim Besuch eines Betreibers von medizinischer Ausrüstung in Allentown im Staat Pennsylvania. Just am selben Tag stellte der Experte Rick Bright in einer Aussage vor einem Kongressausschuss der Regierung in Sachen Vorsorge ein schlechtes Zeugnis aus.