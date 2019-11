Ein Jahr Proteste Gelbwesten besetzen Pariser Luxuskaufhaus Galeries Lafayette

Die „Gelbwesten“ hatten zuvor bereits angekündigt, als Kritik an der Konsumgesellschaft am Wochenende des Jahrestags ein großes Kaufhaus besetzen zu wollen. Vor den Galeries Lafayette im Herzen der Hauptstadt war ein großes Polizeiaufgebot. Am Sonntag demonstrierten in Paris erneut einige „Gelbwesten“, die Stimmung blieb zunächst friedlich. Am Samstag war es wieder zu massiven Ausschreitungen in Paris gekommen, Vermummte randalierten vor allem im Süden der Stadt.