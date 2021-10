Einmalzahlung: Frankreichs Regierung zahlt ärmeren Haushalten 100 Euro für Energiekosten

Die hohen Energiekosten waren auch Thema auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zu einem besonnenen Vorgehen in der Debatte geraten und die von einigen EU-Staaten geforderten Markteingriffe abgelehnt. Sie hatte aber ausdrücklich auf mögliche soziale Stützungsmaßnahmen in einzelnen EU-Staaten verwiesen und in diesem Zusammenhang auch das Wohngeld in Deutschland erwähnt.