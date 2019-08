Einreiseverweigerung: US-Kongressabgeordnete Omar fordert Kollegen zu Israelbesuch auf

St. Paul Nach einer Einreiseverweigerung für Israel hat die US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar andere Mitglieder des Kongresses aufgerufen, in das Land zu reisen. Ihre Kollegen sollten „die Leute treffen, die wir getroffen hätten, die Dinge sehen, die wir gesehen hätten, die Geschichten hören, die wir gehört hätten“, sagte Omar bei einer Pressekonferenz in Minnesota. Omar und ihrer Kollegin Rashida Tlaib war in der vergangenen Woche die Einreise nach Israel verweigert worden.