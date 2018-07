Einwanderung: US-Regierung erfüllt Frist zur Zusammenführung von Migrantenfamilien nicht

San DiegoDie US-Regierung verpasst die gerichtlich angeordnete Frist zur Zusammenführung von an der mexikanisch-amerikanischen Grenze getrennten Migrantenfamilien. 1820 Kinder seien zwar mit Eltern oder Erziehungsberechtigten wiedervereint worden, teilte die US-Regierung am Donnerstag mit. Hunderte weitere seien aber noch getrennt. In einer Eingabe vor Gericht erklärte das Justizministerium, 700 Eltern seien als nicht geeignet beurteilt worden. Viele von ihnen sind demnach zudem bereits abgeschoben worden.