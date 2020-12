Japan will in rund 15 Jahren Neuwagen mit Verbrennungsmotoren verbieten. Stattdessen sollen ab Mitte der 2030er Jahre nur noch Elektro-Autos und Fahrzeuge mit Hybrid- oder Wasserstoff-Antrieb Fahrzeuge verkauft werden. Dies kündigte die Regierung in Tokio am Freitag bei der Präsentation ihrer „Grünen Wachstumsstrategie“ an, mit der Ministerpräsident Yoshihide Suga sein Ziel erreichen will, dass Japan bis 2050 klimaneutral wird und praktisch kein CO2 mehr ausstößt.