Energiewende: Japans neuer Ministerpräsident peilt Klimaneutralität bis 2050 an

Auch Japan soll bis 2050 klimaneutral werden. Die kündigte der neue Ministerpräsident Yoshihide Suga am Montag an und vollzog damit einen bedeutenden Kurswechsel in der Klimapolitik. Bislang hatte sich Japan zum Ziel gesetzt, so bald wie möglich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts praktisch kein CO2 mehr in die Atmosphäre abzugeben, ohne ein konkretes Datum zu nennen.