Entwicklungspolitik: Hilfe für Afrika – Merkels Herzensprojekt sucht Unterstützer

In Tunis bekommt die Regierung beim Aufbau einer S-Bahn Unterstützung von der deutschen Entwicklungshilfe, in Namibias Hauptstadt Windhuk ein besseres Bussystem. Ruandas Hauptstadt Kigali soll gleich den Schritt in die Moderne digitaler Verkehrskonzepte schaffen: Die autoritäre Regierung von Präsident Paul Kagame setzt alles daran, Ruanda als aufgeräumtes, gut organisiertes Land zu Wohlstand zu führen. In entlegene Krankenhäuser etwa will Kagame Blutkonserven per Drohne liefern lassen. Und neben den herkömmlichen Dritte-Welt-Sammeltaxis und Bussen soll über die neue App Carsharing wie in Deutschland, aber auch Uber-artige Taxidienste möglich werden.