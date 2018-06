Ermittlung gegen Trump-Anwalt: Staatsanwälte sagen Treffen mit Stormy Daniels ab

New YorkUS-Staatsanwälte haben ein Treffen mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels nach Angaben ihrer Anwälte abgesagt. Bei dem für Montag in New York geplanten Treffen ging es um Ermittlungen gegen Präsident Donald Trumps langjährigen persönlichen Anwalt Michael Cohen. Die Staatsanwaltschaft hatte beabsichtigt, mit Daniels über einen möglichen Auftritt vor Geschworenen zu reden, da sie ein Verfahren gegen Cohen vorbereitet.